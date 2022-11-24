Aydınlı öğretmenlere ilginç hediye

24 Kasım Öğretmenler Günü ve Atatürk'e Başöğretmenlik unvanı verilişinin 94. yılı Aydın'da çeşitli programlarla kutlanıyor. İlde en anlamlı ve en ilginç etkinliği ise bir işitme cihazı firması düzenledi. 24 Kasım dolayısıyla özel şirketin direktörü Elvan Çetin, öğretmenlere ücretsiz işitme testi yapıp çiçek takdim etti.

Türkiye'de eğitim ve öğretimin en başarılı illeri arasında yer alan Aydın'da 24 Kasım Öğretmenler Günü hareketliliği yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren tüm okulların önünde çiçekçiler tarafından tezgah kurulurken, velilerin yanı sıra bir çok firma da 24 Kasım'da öğretmenleri unutmadı.

Aydın'da en ilginç programı ise Medises İşitme Cihazları'nın direktörü Elvan Çetin düzenledi. Güne Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan'ı ziyaret ederek başlayan Çetin, Aydın ve Muğla sorumlusu Çağatay Önal ile birlikte öğretmenlere ücretsiz işitme testi yapıp çiçek vererek 24 Kasım'ı kutladı. Program çerçevesinde öğretmen sendikalarını ve özel okulları da ziyaret eden Elvan Çetin, sağlıklı iletişimin duymakla başladığını belirterek “Bizim için öğretmenlerimize verilecek en anlamlı hediye daha iyi duymalarını sağlayıp onların işitme duyularını sağlıklı bir şekilde sürdürmesini sağlamaktı. Bu nedenle öğretmenlerimize özel bu günde mesaimizi öğretmenlerimize ayırdık. Duyma sıkıntısı olan tüm öğretmenlerimize özel indirimler sağlayarak onların öğrencilerle daha sağlıklı iletişim kurmasını sağlamak için üstümüze düşen ne varsa yapacağız” dedi.

Oldukça ilgi çeken işitme testli Öğretmenler Günü kutlamasının hafta boyunca devam edeceği belirtti.