Aydınlı Öykü, bir saniye farkla Türkiye ikincisi oldu

Aydın'ın yetiştirdiği sporculardan olan Öykü Ceylin Tekdal, geçtiğimiz gün Bursa'da düzenlenen Turkcell Türkiye U16 Salon Şampiyonası'nda bir saniye farkla Türkiye ikincisi oldu.

Bursa'nın ev sahipliğini yaptığı Turkcell Türkiye U16 Salon Şampiyonası bugün gerçekleştirilecek yarışmaların ardından yarın sona erecek. 1-2 Şubat tarihlerinde Bursa Osmangazi Atletizm Salonu'nda kıyasıya mücadeleye sahne olan şampiyonada madalyalar sahiplerini buldu. Büyük heyecana sahne olan şampiyonaya kızlarda bin 152, erkeklerde ise bin 236 sporcu katıldı. Sporcular büyük bir özveriyle yeteneklerini sergilerken, şampiyonada Aydın'ı temsil eden atlet Öykü Ceylin Tekdal, 60 metre kategorisinde birinciliği bir saniye farkla kaçırarak Türkiye ikincisi oldu.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bursa'da düzenlenen U16 Salon Türkiye Şampiyonalarına katılan SEM sporcularımızdan Öykü Ceylin Tekdal, 60m yarışında bir saniye farkla Türkiye ikincisi oldu. Devam eden şampiyonada sporcumuz bugün 60m engelli kategorisinde yarışacak, sporcumuza tebrik eder başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.