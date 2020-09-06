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Aydınlı oyuncu vatandaşlardan yardım bekliyor

Aydınlı sinema ve tiyatro sanatçısı Ömer Faruk Yıldırım (52) ameliyatı için gereken 100 bin TL için hayırsever vatandaşlardan destek bekliyor.


Aydınlı sinema ve tiyatro sanatçısı Ömer Faruk Yıldırım, HEPATİT B'ye bağlı siroza yakalandı. Karaciğer nakli gereken ve yakınlarından alınan kan örnekleri de uyumlu çıkmayan Yıldırım için donör bulundu. Akdeniz Üniversitesi'nde organ nakli için randevusu alınan Yıldırım için Aydın Valiliği onayı ile yardım kampanyası başlatıldı. Karaciğer nakli için gün bekleyen Yıldırım, "Tedavim için 100 bin TL'ye ihtiyaç var. Hayırsever vatandaşlarımızdan bu konuda desteğini bekliyorum" dedi.


Gereken paranın toplanabilmesi için sanatçı Ömer Faruk Yıldırım'ın eşi Zeynep Yıldırım adına Ziraat Bankası Aydın Şubesi'nde TR710001000033676802095005 IBAN numarası ile yardım hesabı açıldı.

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