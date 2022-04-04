İhlas Haber Ajansı

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Aydınlı polis memuru şehit oldu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde meslektaşının temizlediği tabancasının ateş alması sonucu ağır yaralanan Aytaç Babayiğit, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meslektaşının temizlediği tabancasının ateş alması sonucu ağır yaralanan Aytaç Babayiğit, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olay dün gece saat 00.50 sıralarında Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meslektaşının temizlediği silahın kazara ateş alması sonucu Aytaç Babayiğit yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gönderilen ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru Babayiğit tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aytaç Babayiğit'in evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilirken, cenazesinin Muğla'daki törenin ardından Aydın'da toprağa verileceği öğrenildi.

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