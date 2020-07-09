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Aydınlı rektörden ADÜ'ye ziyaret

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof.

Dr. Nurullah Okumuş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un da bulunduğu ziyarette Aydınlı Rektör Prof. Dr. Nurullah Okumuş, AFSÜ'de yürütülen faaliyetler ve projeler hakkında bilgi verdi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, sağlık hizmetlerinin öneminin arttığı bu günlerde yaptığı çalışmalardan dolayı Prof. Dr. Okumuş'u tebrik ederek, ADÜ Hastanesi'nin pandemi sürecinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.


Ziyaret, Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in, Nurullah Okumuş'a hediye takdimi ile sona erdi.

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