Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Her Roman'a Bir Yuva' projesi çerçevesinde 12 pilot il arasında Aydın'ın da bulunmasına sevinen Aydınlı Romanlar, "Cumhurbaşkanımız Romanların reisi, onu çok seviyoruz. Evlerimizin bir an önce yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz' programında verdiği müjde ile Roman vatandaşların kolay bir şekilde ev sahibi olacağını duyurdu. Aralarında Aydın'ın da bulunduğu 12 ilde uygulanacak 'Her Roman'a Bir Yuva' projesi ile Roman vatandaşlar kolay bir şekilde ev sahibi olabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Romanlara yönelik ev projesi konusunda açıklamaları Aydın'da Roman vatandaşların yaşadığı Ilıcabaşı Mahallesi'nde bayram havası yaşattı. Romanlar, Erdoğan'ın 'Her Roman'a Bir Yuva' projesini çok beğendiklerini ifade ederek, kendilerine özgü evlerin yapılacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı'nı çok sevdiklerini ifade eden 40 yaşındaki Bülent Çiğ, "Cumhurbaşkanımıza buradan çok teşekkür ediyoruz. Kendisi zaten romanların reisi, onu çok seviyoruz. Çok güzel bir proje hazırladı. Bir an önce evlerimizi yapsın, Romanlar kendisinden ev bekliyor" dedi.

"Biz de kiradan kurtulup, ev sahibi olmak istiyoruz"

Kirada oturduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının kendilerini ev sahibi yapma konusunda umutlandırdıklarını kaydeden 60 yaşındaki Azime Babadağ, "Cumhurbaşkanımızın açıklaması bizleri çok sevindirdi. Kendisinden Allah razı olsun, Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bir an önce evlerimizi versin, biz de kendi evimizin sahibi olup kiradan kurtulalım. Normal bir müstakil bir ev olsun, tek göz oda olsun önemli değil. En önemlisi ne olursa olsun benim olsun" diye konuştu.

"Antalya'da yapılan evleri çok beğendim"

Oğlu ve gelini ile yaşadığını belirten 67 yaşındaki Melek Durgun, "Ben, oğlum ve gelinim ile oturuyorum. Bize büyük bir ev lazım. Yaparlarsa çok seviniriz. Ama katlı apartmanlar istemiyoruz, bize yer evleri yapsın. Antalya'da yaptığı evleri televizyonda gördüm, çok beğendim. Öyle yaparsa çok seviniriz. Kendisini çok seviyoruz, kaç senedir de ona oy veriyoruz. Yeter ki bizi düzene soksun, bizim mahallemizi sevindirsin. Ömrümüz bu evlerde geçti. Azıcık yaşantımız güzel olsun, biz de eller gibi gülelim, eğlenelim, iyi evlerde yaşayalım" ifadelerini kullandı.

"Bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz"

'Her Roman'a Bir Yuva' projesinin bir an önce hayata geçilmesini beklediklerini söyleyen 55 yaşındaki Fehmi Yanar ise, "Roman halkı olarak Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Kendisinden taleplerimiz bu evler için çok. Halkımız dar gelirli ve evlerimiz yetmiyor. Kentsel dönüşümden evini yaptırmak istiyor ama maddi imkansızlıklar dolayısıyla çivi çivi üzerine çakamıyor. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde Roman buluşması yaparak bizi ağırladı ve ev projesini açıkladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir an önce projenin hayata geçirilerek evlerimizin yapılmasını istiyoruz. Romanların yaşam tarzları başka, bizler apartman dairelerinde yaşayamayız. İkişer katlı, müstakil evlerin yapılması bizler için çok daha iyi ve kullanışlı olur" şeklinde konuştu.

"Aydın'da 100 bin Roman vatandaşı var"

Aydın il genelinde 100 bin Roman vatandaşı bulunduğunu kaydeden Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, şunları aktardı, "Bizim Ilıcabaşı Mahallesi'nde 3 bin kişi yaşıyor. Burada yaklaşık 800 hane var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da gerçekleştirdiği Roman buluşmasında tüm Roman kardeşlerimiz ile birlikte olduk, güzel vakit geçirdik. Aynı zamanda da Cumhurbaşkanımız Romanlara çok güzel müjdeler verdi. Bu müjdelerin içerisinde aralarında Aydın'ın da bulunduğu 12 ilin ev projesi için pilot bölge olarak seçilmesi bizleri çok mutlu etti. 'Her Roman'a Bir Ev' projesi Romanları çok sevindirdi ve umutlandırdı. Binalarımız çok kötü durumda. Mahallemizde yaşayanların hepsi hemen hemen hepsi bambu hasır örme işleri ile uğraşıyor. Bu nedenle bizler apartman dairelerinde yaşayamayız. Roman vatandaşlarımıza bahçeli ve ikişer katlı evler olması lazım. Cumhurbaşkanımızın bizlere örnek olarak göstermiş olduğu evler de bahçeli ve ikişer katlıydı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesi ise 12 ili kapsayacak. 'Her Roman'a Bir Yuva' anlayışıyla yola çıkılan projede başta İzmir, Edirne, Çanakkale, Aydın gibi Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı yerlerde, uygun ödeme imkanlarıyla ev sahibi olabilmelerinin önü açılacak.