Aydınlı Saadet'ten çifte madalya

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Turkcell U16 Salon Atletizm Festivali 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda 40 branşta 950 atletin katılımıyla gerçekleştirildi.

Aydın'ı temsilen U16 Salon Atletizm Festivaline katılan Saadet Öztürk 60 metre ve 200 metre yarışlarında elde ettiği başarılı dereceler ile kürsünün ikinci basamağında yer aldı. Aydınlı Saadet 60 metre yarışlarında 8.22 sn. derecesiyle ve 200 metre yarışlarında 27.54 sn. derece ile her iki kategoride de ikinci olarak çifte madalyanın sahibi oldu.

“Zorlu Geçen Yarışlardan Başarılı Dereceler Elde Ettik”

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Süleyman Burdurlu, zorlu geçen yarışlarda başarılı dereceler ile her iki kategoride de ikinci olarak Aydın'ı en iyi şekilde temsil ettiklerini belirtti. Hedeflerinin Milli Takıma katılıp ay yıldızlı forma ile ülkemizi uluslararası şampiyonalarda temsil etmek olduğunu belirten Atletizm Antrenörü Burdurlu, desteklerinden dolayı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na teşekkür etti.

İl Müdürü'nden Tebrik

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, U16 Salon Atletizm Festivali'nde çifte madalya alarak Aydın'ı gururlandıran başarılı Atlet Saadet Öztürk'ü ve Antrenörü Süleyman Burdurlu'yu tebrik etti. İl Müdürü Fillikçioğlu, “Atletizm Aydın'da en başarılı spor branşları arasında yer almaktadır. Birçok sporcumuz farklı spor branşlarında aktif olarak milli takım formasını terletip ülke sporuna hizmet etmektedir. İl Müdürlüğümüz bünyesinde aralıksız devam eden spor branşı kurslarına katılan sporcularımızı milli takımlarda mücadele etme seviyesine getirerek Türk Sporuna destek sağlanması hedeflenmektedir. Aydın'ı ve ülkemizi gururlandıracak yeni sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.