Aydınlı sağlıkçılar Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda görev alıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 56'ncısı düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR2021) Aydın'dan 9 sağlıkçı da bisikletçilere eşlik ediyor.

Uluslararası Bisiklet turu Kapadokya-Kapadokya, Konya-Konya, Beyşehir-Alanya, Alanya-Kemer, Kumluca-Elmalı Göğübeli Zirve, Fethiye-Marmaris, Marmaris-Turgutreis, Bodrum-Kuşadası etapları gerçekleştirilerek Kuşadası'nda son bulacak. Bisiklet turunun başlangıcından Kuşadası etabına kadar olan süreçte görev almak üzere, sağlık tedbirleri kapsamında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden 3 adet ambulans ve 9 personel bisikletçilere eşlik etmek üzere görevlendirildi. Dünya çapında en prestijli spor organizasyonları arasında olan TUR2021 de görev alan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 112 personelleri olası kazalarda ve yaralanmalarda sağlık hizmetinden sorumlu olarak görev alıyor. 25 takımdan 172 sporcunun katılımı ile başlayan etaplarda 3'ncü gün sonunda Beyşehir-Alanya etabı tamamlanırken, bugün ise Alanya-Kemer etabı ile devam edecek.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan bu yıl 56.sı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun sağlık tedbirleri görevini Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirmekten onur duymaktayız. Yaklaşık 3 milyar kişinin izlemesi beklenen 25 takımın katıldığı tur boyunca ilimizdeki ve organizasyondaki tüm sağlık çalışanlarımız, bakanlığımız kadim kültürüne uygun şekilde, özenle gereğini başarıyla yerine getirecektir. Yarışmaya katılan tüm sporcularımızı ve organizasyonda görevli çalışanlarımızı final etabı olan Kuşadası'nda heyecanla beklemekteyiz" ifadelerini kullandı.