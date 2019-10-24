Aydınlı şahıs, İzmir'de yağ aldırma ameliyatından sonra hayatını kaybetti

İzmir'de yağ aldırma ameliyatı sırasında ince bağırsağının delinmesi sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen Aydınlı Alaattin Bayrak'ın ailesi, babalarının ölümünden ameliyatı yapan özel hastaneyi sorumlu tutarak hastaneden şikayetçi oldu. Olaydan sonra Adli Tıp Kurumu kaldırılan Alaattin Bayrak'ın kesin ölüm sebebinin otopsiden sonra netleşeceği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Mahallesi'nde yaşayan ve İzmir'de çalışan 52 yaşındaki Alaattin Bayrak, 8 Ekim'de yağ aldırma ve göz ameliyatı için İzmir'in Kahramanlar semtinde bulunan özel bir hastaneye yattı. Ameliyatın ardından babasının yoğun ağrı çektiğini anlatan kızı Ferhan Kaya, “Çok söylememize rağmen doktorlar ağrıları önemsemedi. İki gün sonra babamın ince bağırsağında delinmenin olduğunu fark ettiler. Hayati riski olduğunu söyleyerek babamı hemen ameliyata aldılar. Aynı hastanede 10 gün yoğun bakımda kaldı. 21 Ekim günü babam son ameliyata girdi. Bize babamın bağırsağının dikişleri tutmadığını, yeniden ameliyata alınması gerektiğini söylediler. Sağlık durumu çok kötüydü. 10 günde 3 ameliyat geçirdi. Yoğun bakım doktorları ilgilendi ama diğer doktorlar hiç ilgilenmedi” diyerek babasının ölümünden sorumlu tuttuğu özel hastaneden şikayetçi oldu.

Bugün İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınacak olan Alaattin Bayrak'ın cenazesinin Aydın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.