Aydınlı şehit Uzman Çavuş Muammer Keskin baba ocağına uğurlandı

Van'da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin, düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı Çine'ye uğurlandı.

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ felaketinde şehit düşen askerler ile güvenlik korucularının naaşları, tören için Van Jandarma Filo Komutanlığına getirildi.

Salı günü saat 17.00 sıralarında Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmalarına elverişsiz hava koşulları dolayısıyla 01.00 sularında ara verilmişti. Çarşamba günü çığ altına kalan 2 kişiyi kurtarmak için bölgeye yaklaşık 350 kişilik bir ekip sevk edildi. Kurtarma çalışmaları yapıldığı sırada ikinci çığın düşmesiyle aralarında jandarma ve güvenlik korucularının da bulunduğu çok sayıda kişi çığ altında kaldı. Bölgede bulunan vatandaşlar ve görevliler çığ altından 63 yaralı ve 11'i jandarma, 7'si güvenlik korucusu olmak üzere 33 kişinin cansız bedenini çıkardı. Olayda şehit olan askerler ve korucular için bugün Van Jandarma Filo Komutanlığında tören düzenlenecek. Şehitlerin naaşları hastane morgundan alınarak konvoy eşliğinde törenin yapılacağı filo komutanlığına getirildi.

Van Jandarma Filo Komutanlığında düzenlenen törende şehitlerin büyük üzüntü yaşayan yakınları ağıtlar yaktı. Törenin ardından 12 şehit askerin naaşı, Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçaklarıyla memleketlerine uğurlanırken, şehit korucuların ve itfaiye erlerinin naaşları da toprağa verilmek üzere Van merkez ve Çatak ilçesine gönderildi.

Şehitlerden birisi olan Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin naaşı, Çine Soğancılar Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karahayıt Köy Mezarlığına defnedilecek.