Aydınlı sporcu Genç Kadınlar Dünya Şampiyonası Milli Takım Kampı seçmelerine davet edildi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde 10 - 12 Ocak 2020 tarihleri arasında Didim Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonası'nda, Türkiye Şampiyonu olan Burcu İldem Gerçekden en yakın rakibine fark atarak Türkiye Şampiyonu olmuştu. Gerçekten, Genç Kadınlar Dünya Şampiyonası Milli Takım Kampı seçmelerine davet edildi. Gençlik ve Spor Aydın İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Gençlerimizin bu önemli başarıları ile gururlanıyoruz. Bu başarılar zorlu çalışmaların ve azmin eseri. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.