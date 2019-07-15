İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydınlı sporcu Türkiye 2'ncisi oldu

Üst Minikler ve Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’na katılan Aydınlı Sudenur Atalay Türkiye ikincisi oldu.

Üst Minikler ve Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılan Aydınlı Sudenur Atalay Türkiye ikincisi oldu.


Amasya'da Türkiye Boks Federasyonu tarafından Üst Minikler ve Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya Aydın Kung Fu Spor Kulübü sporcusu Sudenur Atalay'da katıldı. 56 ilden 720 sporcunun katıldığı şampiyonada Aydınlı sporcu Atalay, yarıştığı 36 kilo kategorisinde Türkiye ikincisi olarak ailesinin ve hocalarının gurur kaynağı oldu.


Farklı branşlarla da ilgileniyor


Genç sporcu ayrıca farklı branşlarda da Aydın'ı başarı ile temsil ediyor. Sudenur Atalay önümüzdeki ay Wushu Kung Fu branşında Balkan Şampiyonası'nda ve Eylül'de ise Muay Thai branşında Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.