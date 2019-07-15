Aydınlı sporcu Türkiye 2'ncisi oldu

Üst Minikler ve Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılan Aydınlı Sudenur Atalay Türkiye ikincisi oldu.

Amasya'da Türkiye Boks Federasyonu tarafından Üst Minikler ve Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya Aydın Kung Fu Spor Kulübü sporcusu Sudenur Atalay'da katıldı. 56 ilden 720 sporcunun katıldığı şampiyonada Aydınlı sporcu Atalay, yarıştığı 36 kilo kategorisinde Türkiye ikincisi olarak ailesinin ve hocalarının gurur kaynağı oldu.

Farklı branşlarla da ilgileniyor

Genç sporcu ayrıca farklı branşlarda da Aydın'ı başarı ile temsil ediyor. Sudenur Atalay önümüzdeki ay Wushu Kung Fu branşında Balkan Şampiyonası'nda ve Eylül'de ise Muay Thai branşında Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.