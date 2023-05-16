Aydınlı sporcular Afyon'dan madalya ile döndü

Afyonkarahisar'da yapılan Küçükler ve Yıldızlar atletizm müsabakaları, atletizm pistinde düzenlenen yarışlarda Aydınlı sporcular aldıkları başarılar ile gururlandırdı.

Okul Sporları faaliyet programında yer alan Afyonkarahisar'da yapılan Küçükler ve Yıldızlar atletizm müsabakaları, atletizm pistinde düzenlenen yarışların ardından sona erdi. 13 ilden 49 takımın katıldığı ve 500 sporcunun yarıştığı müsabakalar; koşu, fırlatma topu, uzun atlama, cirit atma, gülle atma ve yüksek atlama branşlarında yapıldı.

Müsabakalarda Aydın'ı temsil eden sporcular; Buse Çolak uzun atlamada 2'nci, Öykü Ceylin Tekdal 80 m engelde birinci, Sedef Naz Akıllı 80 m engelde 2'nci, Alevsu Güçer 60 m birinci, Doruk Şenemre uzun atlamada birinci, İremsu Zeybek yüksek atlamada 3'üncü olarak tamamladı. Dereceye giren sporculara ödülleri Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından takdim edildi.