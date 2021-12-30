Aydınlı sporcular Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu

Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanlığı'nın faaliyet programı kapsamında Okul Sporları Gençler A Bilek Güreşi Grup müsabakaları 28-29 Aralık 2021 tarihleri arasında Efeler Atatürk Spor Salonu'nda düzenlendi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde organize edilen ve katılımın yoğun olduğu müsabakalara ülke genelinde 10 il ve yüzlerce kız ve erkek sporcu katıldı. Grup müsabakaları ile başlayan bilek güreşlerinde, çekişmeli mücadeleler yer alırken, renkli görüntüler de ortaya çıktı. Sağ ve sol bilek kategorilerinde farklı silkletlerde yarışan kız ve erkek sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek için kıyasıya bir mücadele etti.

Kıyasıya geçen ve sağ ve sol kategori olarak düzenlenen müsabakaların sonunda derecelere giren Aydınlı sporcular, adını finallere yazdırmayı başardı. Sol kol kategorisinde yarışan erkeklerde 55 kiloda Umut Deveci ikinci, 75 kiloda Hüseyin Yıldız üçüncü, 80+ kiloda Süleyman Şaylı dördüncü olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Sağ kol kategorisinde yarışan erkeklerde 55 kiloda Umut Deveci dördüncü, 75 kiloda Orhan Demir birinci, 80+ kiloda Süleyman Şaylı dördüncü olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Sol kol kategorisinde yarışan kızlarda 45 kiloda Azra Şenkal birinci, 70 klloda Nazar Karabacak birinci, 70+ kiloda Esra Kılıç üçüncü olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Sağ kol kategorisinde yarışan kızlarda 45 kiloda Azra Şenkal birinci, 70 kiloda Nazar Karabacak birinci, 70+ kiloda Esra Kılıç dördüncü olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcu ve takımlara Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başarı belgesi ve madalya takdim edildi. Sporcuları Aydın'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, grup müsabakalarına katılan tüm sporcuları tebrik etti ve derece elde eden sporculara Türkiye Şampiyonas'ında başarılar diledi.