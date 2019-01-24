Aydınlı sporculardan 14 madalya

Kick Boks Türkiye Şampiyonasına katılan Aydınlı sporcular 14 madalya kazanarak hem büyük bir başarıya imza attılar hem de Aydın'ı en iyi şekilde temsil ettiler.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 14 – 20 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Kick Boks Türkiye Açık Şampiyonasında Aydınlı sporcular damga vurdu.

Kick Boks Şampiyonasında 14 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Aydınlı sporcular Kick Boks sporunun Aydın'da büyük öneminin olduğunu gösterdi.

Kuşadası Spor Kulübü adına şampiyonaya katılan Tuncay Fındık büyük erkek 54 kg. lovking kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Neval Çavcı büyük kadınlar +70 kg. lovking kategorisinde 2'nci, Saadet Koyuncu yıldız kadınlar 55 kg. light kategorisinde 2'nci, Arda Demir yıldız erkek 47 kg. light kategorisinde 2'nci ve Rumeysa Yalçınkaya point 55 kg. kategorisinde Türkiye 2'nciliği derecesi elde ettiler.

Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kulübü adına şampiyona katılan Sedat Demir büyük erkekler 51 kg. full kontak kategorisinde Türkiye Şampiyonu ve Emel Urfalıoğlu yıldız kadınlar 46 kg. kategorisinde Türkiye 2'nciliği derecesi elde etti.

Aydın Kung-Fu Spor Kulübü adına şampiyonaya katılan Nefise Atalay genç kadınlar 56 kg. lovking kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Fadime Atalay genç kadınlar 60 kg. lovking kategorisinde 2'nci ve Rabianur Uslu genç kadınlar 65 kg. lovking kategorisinde 3'üncü oldu.

Ada Doğan Spor Kulübü adına şampiyonaya katılan Orhan Derdiyok minik erkek 32 kg. kategorisinde 2'nci, Mete Derdiyok minik erkekler 42 kg. kategorisinde 2'nci ve Elina Yıldırım minik kızlar 32 kg. kategorisinde Türkiye 2'nciliği derecesi elde ettiler.

Ece Spor Kulübü adına şampiyonaya katılan Özlem Avcı büyük kadınlar 52 kg. lovking kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu.

Aydın Kick Boks İl Temsilcisi Recep Ece Aydın'ı temsilen Kick Boks şampiyonasına katılan Aydınlı sporcular ile Kuşadası Spor Kulübü Antrenörü Bayram Keskinkılıç, Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Antrenörü Murat Acun, Aydın Kung-Fu Spor Kulübü Antrenörü Murat Kaya, Ada Doğan Spor Kulübü Antrenörü Erdoğan Topçu ve Ece Spor Kulübü Antrenörü Kenan Sıtacı'yı tebrik etti.