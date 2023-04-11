Aydınlı sporculardan madalya şöleni

Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Atletizm Gençler Grup müsabakalarına damga vuran Aydınlı sporcular, şampiyonadan 13 madalya ile döndü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ederken, Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Atletizm Gençler Grup müsabakalarına Aydınlı sporcular damga vurdu. Müsabakalara 14 farklı ilden 24 okul takımı ve 550 sporcu katılırken, piste çıkan Aydınlı sporcular başarılarıyla şampiyonada dikkat çekti. Kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakalar sonunda Aydınlı sporcular toplamda 13 madalya ile madalya şöleni yaşadı. Şampiyonada başarı gösteren sporcular İzmir'de gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmayı hak kazandı.

Müsabakalarda Aydın'ın temsil eden Rojda Çakmak 3 Adım Atlamada birinci, Uzun Atlamada ikinci, Saadet Öztürk 100 Metre'de ikinci, Koray Uygun 110 Metre Engelli'de birinci, Necati Akdin 110 Metre Engelli'de ikinci, Habib İslam Kurt Çekiç Atma'da birinci, Yusuf Bozkaş Çekiç Atma'da ikinci, İsmail Efe Durmuş Uzun Atlama'da ikinci, Nedim Ege Er 200 Metre'de ikinci, Baturalp Bostan 200 Metre'de ikinci, 400 Metre'de üçüncü, Cuma Özcan 1500 Metre'de üçüncü, 3000 Metre'de birinci oldu.

Müsabakaların ardından konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Denizli'nin ev sahipliğinde yapılan Okul Sporları Atletizm Gençler Grup Müsabakalarında Aydınlı sporcular tarafından madalya şöleni gerçekleşti. Farklı kategorilerde boy gösteren sporlarımız yaptıkları çalışmaların karşılıklarını aldılar. Spor kenti Aydın ilimizi başarılarla temsil eden sporcularımızı ve yetiştiren antrenörlerimizi tebrik eder başarılarının devamı için her daim yanlarında olmaya devam edeceğimizi belirtiriz” ifadeleri yer aldı.