Aydınlı sporculardan Muay Thai'de 11 madalya

Aydınlı Muay Thai sporcuları Antalya'da gerçekleştirilen Muay Thai Avrupa Kupası Şampiyonasında 11 madalya kazanarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etti.

Aydın Kung-Fu Spor Kulübü ve Kuşadası Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının katıldığı, 27 ülkeden 1200 sporcunun yer aldığı şampiyonada elde edilen uluslar arası dereceler Aydın'da gurur kaynağı oldu.

Muay Thai Avrupa Kupası Şampiyonasından derecelerle dönen milli takım sporcuları ve Antrenörleri Bayram Keskinkılıç ile Murat Kaya Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü vekili Mikail Kavaklı'yı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdür Vekili Mikail Kavaklı, elde edilen uluslararası derecelerden dolayı gurur duyduğunu belirtti. Şampiyonaya 27 ülkeden 1200 sporcunun katılmasına rağmen 11 madalya alınmasının çok büyük bir başarı olduğunu belirten Kavaklı “Sporcularımızı tek tek tebrik ediyorum. Çok iyi bir şampiyona sonucunda ülkemizi ve Aydın'ı en iyi şekilde temsil ettiniz. Bu kadar zorlu bir şampiyonada 19 sporcu ile katılarak 11 madalya kazanmak azımsanmayacak bir başarıdır. Başta Milli Takım Antrenörlerimiz Bayram Keskinkılıç ve Murat Kaya ile sporcularımızın üzerinden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah daha birçok başarılar ile sizleri tekrar kurumumuzu ziyaret etmeye bekleriz. Spor hayatınızda başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.