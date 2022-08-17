Aydınlı ülkücüler Öztunç ile eğlenecek

Aydın Ülkü Ocakları tarafından, Çine ve Davutlar'da Osman Öztunç'un sahne alacağı konserler düzenlenecek.

Aydın Ülkü Ocakları geniş katılım olması beklenen ve Osman Öztunç'un sahne alacağı konserlere hazırlanıyor. Ünlü sanatçı Osman Öztunç, ilk olarak 19 Ağustos günü saat 20.00'da Çine Merkez taksi durağı yanındaki alanda sevenlerine hitap edecek. Öztunç, bir gün sonra 20 Ağustos günü saat 20.00'da ise Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi'nde bulunan stadyumda konserlerini tamamlayacak. Ülkücülerin sevgilisi haline gelen Osman Öztunç, sevenlerini sosyal medya üzerinden konserlerine davet etti.

Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan Karakuş, "Konserlerimize Çine ve Davutlar'da devam ediyoruz. Çağrım Sana konserlerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir. Aydınlı Ülkücülere keyifli saatler diliyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.