Aydınlı üreticiler: “Büyükşehirle daha güçlüyüz”

AYDIN (İHA) – Aydınlı üreticiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun hayvancılığı geliştirme sözünü gerçekleştiriyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'da verimli ve bakımı kolay sakız ırkı koyunların sayısının artmasını sağlamak için başlattığı sakız koçu desteklemesinden yararlanan üreticilerin yüzleri gülüyor. İlk kuzularını geçtiğimiz aylarda almaya başlayan üreticiler, koyunlarının kuzulama oranlarının arttığını söylüyorlar. Bazı üreticiler sakız koyunlarının verimini gördükten sonra saf sakız koyunu üreticiliğine başlarken, sürülerde çoklu doğum oldukça yükseldi. Bazı üreticiler beşiz kuzularının olduğunu belirtirken, koyuncular koç desteklemesiyle koyunlarından aldıkları verimlerini arttıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Koçarlı'daki sakız koyunu üretim çiftliğinde yetiştirilen sakız koçlarıyla ilk olarak Koçarlı'daki üreticiler desteklendi. Uygulamadan alınan başarılı sonuçlardan sonra Aydın il genelindeki üreticilerin desteklenmesine başlandı. Bugün Aydın'ın dört bir tarafındaki üreticiler Büyükşehir Belediyesi'nin sakız koçu desteklemesiyle verimli sakız koyunlarının üretimini yapıyor. Üreticiler kendi koçlarını koçu olmayan ya da sakız koyunu almak isteyen üreticilere de vererek onların da verimli sakız koyunu elde etmelerini sağlıyorlar.

Üreticiye verilen destek bununla da kalmazken, koç desteklemesi yapılan üreticilerin kuzularına Ege Et tarafından alım garantisi verildi. İsteyen üreticiler kuzularını Ege Et'e ederinde satabiliyorlar.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin koç desteklemesiyle sürülerinin daha verimli hale geldiğini belirten üreticiler, Büyükşehir Belediyesi'nin hayatlarına nasıl dokunduğunu anlattı.

"70-80 kuzu bekliyorum"

Koçarlı'nın Boydere Mahallesi'nden Mustafa Yıldırım, uzun yıllardır koyunculuk yapan bir Aydınlı. 20 yıldan fazla zamandır koyunculuk yapan 4 çocuk babası Mustafa Yıldırım, bütün geçimini koyunculuktan sağladığını söylüyor. Gereken belgeleri tamamlayarak Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduğunu ve kendisinin de koç desteklemesinden faydalandığını söyleyen Yıldırım, "Şimdiye kadar sakız koçundan 6 kuzu aldım. Hepsi gebe olan diğer koyunlarımdan da şubat sonuna kadar 70-80 arasında kuzu almayı bekliyorum. Şimdiye kadar doğan kuzularımdan çok memnunum. Geçmişte bir arkadaşımın da sakız koyunları vardı. Onun koyunlarını gördükçe imreniyordum. Sütün en az olduğu zamanda bile günde 1,5 kilogram süt veriyorlardı. Koyunları üçüz, dördüz doğuyordu. Biz de ümit ediyoruz ki Özlem Başkan'ın verdiği koçtan böyle faydalanırız. Elimizdeki koyunlar doğumdan doğuma sakız olmaya başlayacaklar, onları bekliyoruz. Özlem Başkan'a her zaman teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun" diye konuştu

"Kuzularımız daha sağlıklı"

2007'de evlenmelerinden bu yana koyunculukla uğraşan Ömer-Esma Aktaş çifti de Büyükşehir Belediyesi'nin koç desteklemesinden yararlanan üreticilerden. Koyunculuğu kendisinin yapmak istediğini ve biberonla beslediği kuzularla koyunculuğa başladıklarını söyleyen Esma Aktaş şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği koçla birlikte 21 koyunlarının olduğunu söylüyor. Bunların yanı sıra koçu aldıktan sonra 11 tane kuzu aldıklarını söyleyen Aktaş, gebe hayvanlarının da 20'den fazla kuzu beklediklerini söylüyor. Ömer Aktaş, sakız koçunun sürüsüne katkısını şu sözlerle anlattı: "Önceki koçta kuzularımız bu kadar gelişkin olmuyordu. Boyutları birbirinden farklı, dengesiz oluyordu, çok küçük kalıyorlardı. Sakız koçunu aldıktan sonra kuzularımızın hepsi aynı ayarda doğuyor. İlk kez sakız koyunu yetiştiriyoruz. Geçen yıla göre değerlendirdiğimizde bu yıl iyi olacağını düşünüyoruz."

"Koç alacak durumumuz yoktu"

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin koç desteklemesinin çok yerinde olduğunu söyleyen Ömer Aktaş "Kendi başımıza bir koç almaya kalksak en az 3 bin lira. Aylığı olmayan birisi için 3 bin lira çok yüksek bir rakam. Koyunculuk ancak böyle desteklemelerle gelişebilir. Geçen yıl koçumuzu satmak zorunda kalmıştık. Koçumuz yoktu, alacak durumumuz da yoktu. Özlem Başkanımız sağ olsun, Büyükşehir Belediyesi'nin koç desteği tam zamanında geldi, yoksa koç alamayacaktık. Üstelik Büyükşehir Belediyesi'nin veteriner hekimleri arada gelip koçumuzu kontrol ediyorlar, bu da çok güzel" diyor.

Koçunu koyunları olan komşularına da verdiklerini, onların da sakız koyunu üretmelerini sağladıklarını söyleyen Aktaş "Köyümüz küçük. Bazı arkadaşlarımın 5 koyunu var ama koçu yok. Koçu onlara verip bu verimli ırktan onların da yararlanmalarını sağlıyoruz" derken, asıl merak ettiğinin ise yeni koyunlarının süt verimi olduğunu belirtiyor.

"Süt verimimiz de artacak"

Ömer Aktaş "Kendi koyunlarımın süt verimi hiç yok. Koyunlarım kuzuları ayırdıktan sonra süt vermeyi kesiyorlar. Sakız ırkının süt verimi ise daha yüksek. Yeni koyunlarımızdan daha fazla süt almayı bekliyoruz. İlk defa sakız koyunumuz olacağı için yaşayıp göreceğiz" derken, Esma Aktaş da "Sütümüz sadece bir ay oluyordu. Sakız koyunlarından daha fazla süt alarak daha fazla peynir yapıp kazancımızı artırmak istiyoruz" diyor. Esma Aktaş geçimlerini koyunlarıyla sağladıklarını belirtirken "Koyunculuk sütüyle, yünüyle bizi geçindiriyor. Bazen tek bir kuzu bile satıp ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Çocuklarımızı da buradan kazandığımız parayla okutabiliyoruz" diyerek koyunculuğun kendileri için önemini anlatıyor.

"Koçum çalınmıştı, destek tam zamanında geldi"

Sapalan Mahallesi'nden Şerafettin Aktaş Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği koçtan ilk kuzusunu alan üreticilerden. Çok uzun yıllardır koyunculukla uğraştığını Aktaş sahip olduğu koçunun geçen yıl çalındığını belirtiyor. Koç alacak durumu olmadığı için komşularının koçlarıyla koyunlarını çiftleştirdiğini söyleyen Aktaş "Büyükşehir Belediyesi tam ihtiyaç duyduğum zamanda koç desteklemesinde bulundu. Özlem Başkan sayesinde hem koçum oldu hem de sakız koyunlarım olacak. Allah başkanımızdan razı olsun. Ne mutlu ona ki, bizim mahallerimizi kalkındırmak için bizleri destekliyor. Şimdi daha fazla kuzu ve daha fazla süt bekliyoruz, bu da bizim için fazladan bir gelir olur. Burası zaten bir dağ köyü, başka da bir gelirimiz yok" diye konuşuyor.

"Koyunum beşiz doğurdu"

Yıllardır besicilik yapan Koçarlı'nın Büyükdere Mahallesi'nden Hüseyin Oruç, Büyükşehir Belediyesi'nin koç desteklemesinden yararlanan üreticilerden bir tanesi. Oruç duygularını şu sözlerle ifade ediyor: "Benim beyaz koyunlarım vardı. Büyükşehir Belediyesi'nin koyun ırkını iyileştirmek için bizlere verdiği sakız koçlarını gördükten sonra sakız ırkını araştırmaya başladım. Irk olarak verimleri çok güzel, evde bakımı da yapılabiliyor. Koçun ardından ben de 10 tane saf sakız koyunu alarak sakız koyunu üreticiliğine başladım. Sakız koyunu çok değerli bir ırk. Koyunlarımdan bir tanesi beşiz doğum yaptı. Eder olarak da diğer koyunlardan değerli bir koyun. Beyaz koyunu gezdirmek gerekiyor. Fakat sakız koyunu evde hazır besleyebildiğimiz için üretme şansımız var. Başka bir işle daha ilgilendiğim için koyunlarımı gezdirme şansım olmuyor. Sakız koyunları bu anlamda da çok iyi oldu."

"Koçumu başka üreticilere de veriyorum"

Komşularına da sakız ırkı elde etmeleri için koçunu verdiğini söyleyen Oruç "Komşumun koyunlarının hepsi gebe. Yakın zamanda onların da sakız koyunları olmaya başlayacak. Herkes evinin bahçesinin bir köşesini çevirip koyunculuk yapmaya başlayabilir. Koyunlarımdan 15 tanesi şu anda gebe. Kuzulamalar başladı, bir koyunum beşiz doğurdu. Doğumlarla birlikte yaklaşık 1 ay içerisinde sakız koyunlarının ne kadar verimli oldukları göreceğiz. Ben sürümü sakıza döndürdüğüm için çok yüksek verim bekliyorum. Bence en az ikiz doğuracaklar" diye konuşuyor.

"Proje dar gelirliler için gelir kapısı olacak"

Büyükşehir Belediyesi'nin veterinerlerinin belirli aralıklarla gelerek koçun kontrollerini de yaptığını ifade eden Oruç"Başkanımız dar gelirli vatandaşlarımızın kalkınması için sakız koyunu desteklemesi yaparak çok güzel bir iş yaptı. Bu proje 4 senelik bir proje. Bugün 2 dişi 1 erkek sakız koyunu alanlar 4 senenin sonunda yaklaşık 50 koyuna sahip olacaklar. Bu 50 koyun da dar gelirli bir aile için iyi bir gelir kapısı olur. Başkanımız dar gelirli aileler için çok güzel bir proje yaptı. Bizim mahalleden vatandaşlar da sakız koyunu desteklemesinden yararlandılar. Elimizdeki koyunlar birkaç nesil sonra ırk olarak daha iyi yere gelecekler" dedi.

"Başkanımıza teşekkür ederiz"

Oruç, ekonomik getiriler için ise şunları söylüyor: "Normalde beyaz koyunların 15-16 kilogramlık kuzuları 500-600 liraya alınabiliyor. Bunun yanı sıra sakız koyunlarının aynı ayardaki kuzusunu 1500 liradan aşağı alınamaz. Çünkü sakız orijinal ve özel bir ırk. Damızlık, verim için başka üreticilerdeki beğendiğim sakız koyunlarını almaya devam ediyorum. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na bizi bu verimli ırkla tanıştırdığı ve üretimimizi bu ırka yönlendirdiği için çok teşekkür ederiz."