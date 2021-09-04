Aydınlı velileri okul telaşı sardı

Aydın'da okulların açılmasına sayılı günler kala, velilerde de okul hazırlığı yoğunluğu başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da yüz yüze eğitimin başlamasına günler kala, çocuklarının ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen velilerde de hazırlık yoğunluğu başladı.Yaklaşık bir buçuk yıldır uzaktan eğitim gören il genelindeki 177 bin 490 öğrenci yeniden sınıflarına kavuşmanın heyecanını yaşarken, anne ve babaları da okul alışverişi telaşı sardı. Merkez ilçe Efeler'de hafta sonu çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamak isteyen veliler, okul kıyafeti satan işletmeler ve kırtasiyelerde yoğunluk oluşturdu. İşyeri önlerinde zaman zaman uzun kuyruklar meydana gelirken, veliler uzun zaman sonra okullarına kavuşacak olan çocuklarının mutlu olması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.