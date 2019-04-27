Aydınlı veterinerler günlerini kutladı

Aydınlı veterinerler 27 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü kutladı.
Aydınlı veterinerler 27 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutladı.
Tören Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na Aydın Veteriner Hekimler Odası ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından çelenk bırakılmasıyla başladı . Gerçekleşen törenin ardından söz alan Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkan Cemil Şahin “ Malumunuz her yıl Nisan Ayının son cumartesi günü Dünya Veteriner Hekimler Günü olarak kutlanmaktadır. Bizde 20 Nisan'da konaklamalı gala gecemizde kutlamalarımıza başladık.Bu günde burada Atamızın manevi huzurunda çelengimizi sunduk . Bizler 7 gün 24 saat fedakarlık ve özverili bir şekilde mesai mefhumu gözetmeksizin , akademisyenlerimizle kamu personellerimizle , belediye veteriner hekimlerimizle , sahada çalışan arkadaşlarımızla, kısacası mesleğimizin bütün kulvarlarında ciddi emekler sarf ediyoruz. Kendimizi işimize adamış durumdayız. Dolayısıyla bu tür günlerin önemi bizler için çok büyük . Katılan bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı .
Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr.Hüseyin Yalçın Köksal ise “ TBMM çatısı altında veteriner hekimlerimiz çoğunlukta değil . Bu bizim için büyük sorunlardan bir tanesidir. Mecliste 10 tane Ramazan Özkan gibi vekilimiz olsa sesimizi daha çok duyururuz. Bütün meslektaşlarımda her türlü yazışmamda partilerin öneminden bahsetmiyorum . Yeter ki mesleğimize duyduğumuz güven ve inançla mesleğimizi en iyi şekilde temsil edelim” dedi.