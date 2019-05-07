Aydınlı Yazar ve Şairler Fatih Atay için şiir yazdı Efeler Belediye Başkanı Atay, yazar ve şairleri kabul etti

Aydın Şairler ve Yazarlar Platformu'na üye bazı yerel yazar ve şairlerden oluşan grup Efeler Belediye Başkanı seçilen Fatih Atay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'a övgüler yağdıran yazar ve şairler belediye başkanı Atay'a kaleme aldıkları dörtlüklerle seslendiler.

Seçimin üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen tebrik ziyaretlerinin devam ettiği Aydın Efeler Belediyesi'nde Başkan Fatih Atay'ı bu defa Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği üyeleri ziyaret edip tebrik ettiler. Başkan Fatih Atay ile hatıra fotoğrafı çektiren yazar ve şairler Başkan Fatih Atay'a “Seçimlerin tümünde rakipleri tuşladı; Ömür boyu dik durdu asla olmadı yatay; Çağdaş bir Aydın için görevine başladı; Efeler'in Başkanı Aydınlı Fatih Atay” dizeleri ile seslenip Atay için yazdıkları şiiri hediye ettiler.

“Görevimin son gününe kadar herkese kucak açacağım”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip göreve geldiği günden bu yana en anlamlı hediyesini aldığını belirten Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay kendisi için yazılan şiir için; “ Göreve geldiğim günden beri, aldığım en anlamlı hediyelerden bir tanesi. Beni onurlandırdınız, gururlandırdınız. Ben de bu dizelerde yazdığınız gibi ilk günden, görevimin son gününe kadar herkese kucak açacak, her daim vatandaşımıza hizmet edeceğim” dedi.