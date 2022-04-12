Aydınlı yedi firmaya idari para cezası

Aydın'da yapılan denetimlerde fiyat etiketlerinin uygun olmamasında dolayı yedi firmaya idari para cezası uygulandı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Valimiz Hüseyin Aksoy'un talimatlarıyla; ülkemizde son zamanlarda firmaların serbest piyasa koşullarına aykırı hareket ederek fiyatlarda piyasa dengesinin üzerinde ciddi artışlar yaşandığı iddialarını ilimiz sınırları içinde araştırmak ve piyasa dengesinin korunmasını sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştirilmiştir. 01.04.2022 - 11.04.2022 tarihleri arasında Valiliğimiz koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlıklarınca, Haksız Fiyat Artışı ile ilgili 838 firma ve 5 bin 031 ürün, Fiyat Etiketi ile ilgili 864 firma ve 5 bin 298 ürün, Hal Denetimi ile ilgili 10 firma ve 86 ürün, Stokçuluk ile ilgili 860 firma ve 4 bin 983 ürün denetlenmiştir. Fiyat etiketlerinin uygun olmamasından dolayı 7 firmaya idari para cezası uygulanmıştır. Valiliğimizce yapılan denetimlerde stokçuluk ve fiyat spekülasyonu hususunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Haksız fiyat artışı ve stokçuluğun önlenmesine yönelik ilimizde yapılan denetimler günlük olarak devam etmektedir” denildi.