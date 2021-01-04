Aydınlılar 80 saatlik kısıtlamanın ardından caddeleri doldurdu

Kısıtlamanın ardından Aydın'da cadde ve sokaklarda yoğunluğu oluştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'dan 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yılbaşını da içine alan 80 saatlik kısıtlama bugün saat 05.00 itibari sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da insan ve araç trafiğinde yoğunluk yaşandı. Aydın'ın en işlek yerlerinden Yağcılariçi Çarşısı, Atatürk Kent Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda vatandaşlar evde kaldıkları günlerin acısını çıkararak nefes alma fırsatı buldu. Öte yandan kış aylarına rağmen havanın da güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar banklarda oturarak çevreyi izlediler.