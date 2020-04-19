Aydınlılar evde kalınca, şehir sessizliğe büründü

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen şehirlerden biri olan Aydın'da vatandaşlar evde kalınca şehir sessizliğe büründü. Şehrin en işlek, meydan, cadde ve bulvarlarında polis ve görevli araçların dışında hiçbir sivil araç görülmedi.

Ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınırken, bu hafta sonu için yeniden 2 gün süreyle Aydın'da da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması şehirde adeta tarihi görüntüler oluşturdu. Malazgirt Meydanı ile Atatürk Kent Meydanı başta olmak üzere, Denizli ve İzmir Bulvarı'nın yanı sıra Adnan Menderes Bulvarı bomboş kaldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla süslenen şehirde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Aydınlı vatandaşların evde kaldığı görüldü.