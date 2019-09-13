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Aydınlılar güne yağmurla başladı

Dün Meteoroloji 2.

Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yağmur uyarısının ardından Aydınlılar bugün güne yağmurla başladı.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Bölgesi genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı üretici ve ilgilileri uyarmıştı. Yapılan uyarıların ardından Aydın'da bugün sabah saatlerinde başlayan yağmur etkili olmaya başladı. Aydınlılar sabah saatlerinde başlayan yağmurla birlikte güne başlarken, gök gürültülü sağanak yağışların gün boyunca etkisini göstermesi bekleniyor.


Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Ege Bölgesi'nde yağışların bölge genelinde, günün ilk saatlerinden itibaren gün boyunca aralıklı gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış anında bölgenin iç kırsal kesimlerinde kısa süreli dolu yağışı da meydana gelebileceği tahmin ediliyor.


Beklenen gök gürültülü sağanak yağışların ve dolu yağışının sebep olabileceği olumsuzluklara karşı meyve kurutma sezonunun devam ettiği bu günlerde özellikle Manisa ve Aydın illeri geneli ile İzmir'in iç kesimlerindeki tarımsal faaliyetlerle uğraşan çiftçilerin ve ilgililerin ürünlerinin zarar görmemesi için dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

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