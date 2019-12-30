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Aydınlılar hafta sonu kar görmeye gitti

Aydın’ın yüksek kesimlerine yağan kar, aydınlıları sevindirirken, hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar kar görmeye gitti.

Aydın'ın yüksek kesimlerine yağan kar, aydınlıları sevindirirken, hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar kar görmeye gitti.


Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Aydın'ın yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Paşa Yaylası ve Madran Dağı gibi Aydın'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Hafta sonunu fırsat bilen Aydınlılar yüksek kesimlerde etkili olan karı görebilmek için dağlara çıktı. Kent merkezinde uzun yıllardan beri görülmeyen kar yağışına hasret kalan vatandaşlar, aileleri ve arkadaşları ile birlikte hafta sonunu fırsat bilerek karın keyfini çıkardı.

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