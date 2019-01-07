Aydınlılar kara koştu

Aydın'ın Karacasu ilçesine bir yıl aranın ardından kar yağdı. Kara hasret kalan ilçe sakinleri karın tadını çıkartırken çevre ilçelerden de vatandaşlar kar topu oynamaya geldi.

İlçe merkezine akşam saat 23.00 sıralarında yağmaya başlayan kar ile vatandaşlar gece saatlerinde sokağa akın etti. Kar, Kahvederesi Yaylasından başlamak üzere Karıncalıdağ eteklerinde, Ataköy'ün yüksek kesimlerinde, Babadağ Eteklerinde, Yazır Mahallesinde etkisini hissettirdi. Ballıpınar Mevki ve Karlık Mevki ilçe dışından da gelen vatandaşlarla dolarken genç yaşlı herkes karın keyfini yaşadı.

Yeşil doğası ile ünlü Ege'nin Karadeniz'i olarak bilinen Karacasu'nun beyazların bürünmüş kartpostallık görüntüleri eşliğinde kartopu oynayan ilçe sakinleri güzel bir hafta sonu geçirdiklerini dile getirdi. İlçe sakinlerinden Akın Çobanoğlu, “Ailecek kar oynamaya geldik. Çok güzel bir hava var. Çok güzel bir doğa manzarası oluştu. Bin rakım yükseklikte. Herkesi ilçemize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

9 yaşındaki oğlu Muhammet ise “Çok güzel, bir kar manzarası var. Kartopu oynuyoruz. Kardan adam yapıyoruz. İnşallah her yere yağar. Herkese nasip olur. Her çocuk bu hakkı hak eder. Çok mutluyum. Çok eğlenceli” dedi.