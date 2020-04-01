Aydınlılar korona günlerinde evde ‘ata tohumlarını' üretiyor

Belediyenin 6 yıldır uyguladığı Ata Tohumları projesi kapsamında üretilen fideler 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor. Vatandaşlar fideleri evlerinde saksılarda ya da bahçelerde yetiştirerek hem evden çalışma imkanı buluyor hem de yerel üretime katkı sağlıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi bir taraftan Korona virüs salgınına karşı üst seviye tedbirler alırken bir taraftan da evden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşları unutmuyor.

Belediye geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ata tohumlarından fide üretirken dağıtımda önceliği evde çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara verdi. Üzerinde "Evde kal, sağlıklı kal" çağrısının yer aldığı saksılardan alan vatandaşlar, kendilerini unutmadığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Aydınlılar fideleri evlerinin balkonunda ve bahçelerinde yetiştiriyor.

“Üretimin devamı için fidelerden tohumluk alın”

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 6 yıldır devam eden "Ata Tohumları" projesinin başarıyla sürdürüldüğünü belirten Başkan Çerçioğlu, Aydın'da geçmişten gelen ve sandıklarda saklanan neredeyse her yerel tohumun toprakla buluşturulduğunun altını çizdi. Projeyi bu yıl da devam ettirdiklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, "Projemizle şimdiye kadar milyonlarca tohumu toprakla buluşturduk. Bu yıl dağıtımlarda evden çıkamayan vatandaşlarımıza öncelik verdik. Salgın nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlarımızın her anlamda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Umuyoruz ki vatandaşlarımız dağıttığımız fidelerden sebze almaya başladıklarında bu salgından da kurtulmuş olacağız. Vatandaşlarımız önümüzdeki yıllarda da yetiştirmek üzere dağıttığımız fidelerden tohumluk almayı unutmasınlar" şeklinde konuştu.