Aydınlılar normalleşmenin tadını serinleyerek çıkarttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını ile mücadelede aşılama çalışmaları devam ederken, sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere bir çok kısıtlama 1 Temmuz itibari ile kaldırıldı. Kademeli normalleşmenin üçüncü etabı kapsamında kaldırılan kısıtlama kararları sonrasında gündüz 41 derecelere kadar ulaşan bunaltıcı sıcaklılar nedeniyle sokağa çıkamayan Aydınlılar akşam saatlerinde kendilerini dışarıya attı. Kentin en işlek yerlerinden biri olan Aydın Atatürk Kent Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı'nı dolduran vatandaşlar akşam saatlerinde düşen termometre derecesi ile hem serinledi hem de aylar sonra saat kısıtlaması olmadan evlerinden dışarı çıkarak özgürce gezmenin tadını çıkarttı. Gece geç saatlere kadar insan yoğunluğu sürerken, polis ekipleri de polis arabalarındaki megafonlar marifeti ile sık sık vatandaşları sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.