Aydınlılar sokağa akın etti, sosyal mesafe sıfıra indi

Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilen Aydın'da vatandaşlar sokaklara akın edince sosyal mesafe sıfıra indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından kontrollü normalleşme süreci hakkında önemli açıklamalarda bulunurken orta riskli olarak sarı kategoride bulunan Aydın'da da kontrollü normalleşme süreci başladı. Pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan işyerlerine yönelik kararları da açıklayan Erdoğan, restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli illerde dahil Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerini açıkladı. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerimizde sabah 09.00 ile akşam 19.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Öte yandan Aydın'da sokağa çıkma kısıtlamasındaki yaş sınırı ve hafta sonu kısıtlamaları da kaldırıldı. Kamu kuruluşlarında çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecek.

Hava sıcaklığını fırsat bildiler

Kontrollü normalleşmenin başlaması ile birlikte Aydınlılar termometrelerin 20 dereceyi göstermesini de fırsat bilerek sokaklara döküldü. Cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu yaşanırken, 65 yaş üstü vatandaşlar da parklarda yaşıtları ile sohbet etti. Aylar sonra açılan kafelerde de müşterilerle doldu taştı. Vatandaşlar sosyal mesafeyi umursamazken, polis ekipleri de sık sık kontroller gerçekleştirerek vatandaşları uyardı.