Aydınlılar vergi borçları online olarak yapılandırma yolunu tercih etti

Borç yapılandırmak isteyen vatandaşlar vergi dairelerinin yolunu tutarken, Aydınlı vatandaşlar borçlarını online olarak yapılandırma yolunu seçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz haftalarda Aydın'ın da aralarında bulunduğu 15 il için vaka artışları yaşandığı ve vaka sayılarının yüzde ellinin üzerine çıktığı yönündeki açıklamaları ile birlikte toplu ortamlardan uzak durmaya çalışan Aydınlılar borç yapılandırmak için online yolu seçti. Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinden yapılandırma başvurularını sorunsuzca yapan vatandaşlar hem vergi dairesindeki yığılmanın önüne geçti hem de Korona virüse karşı sağlığını korudu.

Gelir Dairesi Başkanlığı'nın Korona virüs nedeniyle tek vezne sistemine geçmesi ile birlikte Güzelhisar Vergi Dairesi Veznesi kapatılması üzerine tüm tahsilat işlemleri Efeler Vergi Dairesi'nde yapılmaya başladı. Buna rağmen Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı'nda fiziki olarak işlem yapan vatandaş sayısında geçen yıllardaki yapılandırma dönemlerine göre ciddi düşüş yaşandı. Korona virüs tedbirleri konusunda her önlemin alındığı gözlemlenen kurumda, yapılandırma işlemlerinde internet ortamını tercih etmeyen vatandaşlar sosyal mesafe kurallar çerçevesinde konulan banklarda sıralarını bekleyerek yapılandırma işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği' 17 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun 31 Ağustos 2020 tarihini esas alırken, son tarih olarak 31 Aralık 2020 olarak belirlendi. Düzenlemeyle birlikte gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödeyenlerin gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek. Yapılandırılan borçlar, ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da 2'şer aylık dönemler halinde ödenebilecek. Azami 18 eşit taksit olmak üzere 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunuyor. İlk taksit ödeme süresi 1 Şubat 2021 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek.