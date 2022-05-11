Aydınlılar yağmura hazırlıksız yakalandı

Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Meteorolojinin yaptığı sağanak yağmur uyarısının ardından Aydın'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık yarım saat süren şiddetli sağanak yağmur sonrası bazı yollarda su birikintileri oluştu. Sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yollarda karşıdan karşıya geçerken adeta akrobatik hareketler sergiledi. Kimi vatandaşlar yağmurlu hava karşısında şemsiyelerini yanlarına alarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Bir anda bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakalarken, bazı vatandaşlar kapalı tentelerin altında yağmurun dinmesini bekledi. Sağanak yağmur ile birlikte trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Yağışların ise gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.