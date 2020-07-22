İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydınlılara koruk suyu ile şifa dağıtıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde 73 yaşındaki Mustafa Sancaktar, 35 yıldır koruk suyu satarak vatandaşlara şifa dağıtıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 73 yaşındaki Mustafa Sancaktar, 35 yıldır koruk suyu satarak vatandaşlara şifa dağıtıyor.


Aydın'ın Efeler ilçesinde işlettiği pide dükkanında koruk suyu yaparak müşterilerine ikram eden 73 yaşındaki Mustafa Sancaktar iş yerini kapattıktan sonra seyyar olarak koruk suyu satışına devam ediyor. Seyyar olarak 5 senedir koruk suyu satışını devam ettiren Mustafa Sancaktar, “Büyüklerimizden öğrendiğimiz koruk suyu yapımını devam ettirmek istedim. Tamamen doğal ve şifalı. Bağırsakların düzenli çalışmasından tutun, vücuda direnç katmaya kadar birçok şeye fayda ediyor. Aydın'ın kavurucu yaz sıcaklarında da serinlemek için ideal içeceklerden bir tanesi” dedi.


Sağlığı el verdiği sürece bu işi devam ettireceğini söyleyen Sancaktar, “Pide dükkanı işletirken başlattığım ve müşterilerimiz tarafından çok sevilen koruk suyu satışını sağlığım el verdiğince devam ettireceğim. Çalışmayı seviyorum, evde boş oturmak bana göre değil” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.