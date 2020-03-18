İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydınlılara ‘sosyal mesafeyi koruma' çağrısı

Korona virüse karşı tüm ortak kullanım alanlarında en üst seviyede dezenfeksiyon işlemi yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da halkı bilinçlendirme çalışmaları yapıyor.


Korona virüs salgınının yayılmaması için Aydın'daki kamu kurum ve kuruluşları dahil tüm ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemi uygulayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, halkı bilinçlendirmek için de çalışmalar yürütüyor. Aydın genelinde kurulan pazarların yanı sıra tüm vatandaşlara Korona virüse karşı yapılabileceklerle ilgili broşür dağıtımına devam eden belediye, billboardlarda ve LED ekranlarda da önlemleri anlatan görseller kullanmaya başladı. Aydın genelinde hayata geçirilerek herkese ulaşan uygulamayla Korona virüse karşı neler yapılması gerektiği anlatılıyor.



Mmobil dezenfekte ekipleri görev başında


Diğer taraftan Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın genelinde hizmet veren mobil dezenfekte ekipleri tarafından ortak kullanım alanları ile kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfeksiyon işlemine devam ediliyor. 24 saat esasına göre yapılan çalışmalarla şimdiye kadar polis, jandarma noktaları, karakolları ve araçları dahil cezaevleri, postane gibi tüm kamu kurumlarında dezenfeksiyon işlemi uygulandı. Mobil dezenfeksiyon ekipleri Aydın genelindeki huzurevleri, çocuk oyun alanları gibi risk gruplarının kullandığı her yerde çalışma yürütürken toplu taşıma araçları ve taksilerde de dezenfeksiyon işlemi uyguluyor.



“Sosyal mesafeyi koruyalım"


Korona virüs salgınına karşı halkı sürekli bilgilendiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da, vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıda bulundu. Çerçioğlu salgınla başa çıkmak için herkesin bilinçlenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Yerel yönetim olarak bizlerin aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşlarımızın da kendi önlemlerini alması gerekiyor. Salgınla ancak herkes mücadele ederse başa çıkabiliriz. Bu sebeple herkese görev düşüyor. Sosyal mesafeyi de korumak zorundayız. Bu sebeple gerekli olmadıkça dışarıya çıkmamalıyız. Salgına karşı bilinçli olmalı, hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için gerekli hijyen kurallarına uymalıyız. Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate alarak gerekli özeni göstereceğine eminim" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.