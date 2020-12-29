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Aydınlılara yeni yıl ziyaretleri uyarısı yapıldı

Aydın Valiliği vatandaşlara yaptığı uyarı ile Kovid-19 salgınının yayılmasını arttırdığından yılbaşında aile, komşu, arkadaş ve benzeri ziyaretlerinin yapılmaması gerektiği belirtildi.


Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran Korona virüs salgınına karşı ilimiz ve ülkemiz genelinde mücadele tüm alanlarda başarıyla sürdürülmektedir. Bu zor günleri, Devletimiz, Hükümetimiz ve Milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyoruz. Bu süreçte; vatandaşlarımız tarafından, alınan tedbirlere uyulması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi mücadelemize güç katmaktadır. Havaların soğuması ile birlikte kişilerin kapalı ortamlarda geçirdikleri sürenin uzaması Kovid-19 salgınının yayılmasını artırdığından yılbaşında aile, komşu, arkadaş vb. ziyaretlerin yapılmaması önem arz etmektedir. Aydınlı vatandaşlarımızın yılbaşında ziyaretler gerçekleştirmemeleri ve bu konuya riayet etmeleri önemle rica olunur” denildi.

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