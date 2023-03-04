Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aydınspor, 57'nci yaş gününü kutladı.

Aydınspor'un resmi kuruluş tarihi olan 4 Mart 1966'nın yıl dönümünde kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Antrenman sonrası Teknik Direktör Rıfat Özdemir'in önderliğinde düzenlenen kutlamaya Aydınspor Kulübü Başkanı Hüsamettin Artan, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

"Şampiyonluk pastamızı da keseceğiz"

Kutlama sonrası Aydınspor Kulüp Başkanı Hüsamettin Artan, "Bugün Aydınspor'un 57'nci yaş gününü kutladık. Pastayı yaş yılı olarak kestik. İnşallah şampiyonluk sonrası da kutlama pastamızı kesecek, şampiyonluğu Aydın ve Aydınspor taraftarlarımıza armağan edeceğiz. Yönetici arkadaşlarımızla birbirimize söz verdik. Biz bu yıl inşallah şampiyonluğa ulaşacağız. Şampiyonluk sonrası hedefimiz Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek olacak. Başaracağız, buna inanıyorum. Taraftarlarımız da inansın. Bizimle beraber olsunlar, bizim yanımızda dursunlar. Maçlarımıza gelsinler. Aydınspor'u hedeflediğimiz yerlere getirmek için hep birlikte bu mücadeleyi vermeliyiz" dedi.