Aydoğdu Mahallesi'nde yol çalışmaları sürüyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, Aydoğdu Mahallesi 616 Sokak'ta istinat duvarı yapım çalışmaları ile yol genişletme faaliyetlerine başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; aşırı yağışlarda yağmur suyunun biriktiği konut, yol ve işletmelerin ani su baskınlarından etkilenmemesi için çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak Aydoğdu Mahallesi 616 Sokak'ta faaliyetlerine başlayan ekipler, yol genişletme çalışması yaparak kenar bordür döşeme işlemlerine başladı.

Ayrıca söz konusu alanda güçlendirme yapan belediye ekipleri, 46 metre uzunluk ve 2,5 metre yükseklikle yeni bir istinat duvarı inşa etti.

Eğriboyun Mezarlığı çevresinde yapılan çalışmalarla olması muhtemel can ve mal kaybının önüne geçtiklerini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Geçtiğimiz günlerde ekiplerimiz tarafından kurulan setler sayesinde yağışlarla taşınan çamur çökeltme havuzlarında birikmesi sağlandı. Akabinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına bölgede önlemlerimizi aldık. Yol genişletme ve bordür çalışmalarımız ile istinat duvarımız yapıldı. Nazilli'miz için iyi ve güzel olan ne varsa tüm ekibimizle birlikte yapmaya devam edeceğiz” dedi.