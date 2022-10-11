AYESOB Başkanı Künkcü: "Esnafa kredi desteği paketinden memnunuz"

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında gerçekleştirdiği açıklama da faiz oranlarının düşmesi ve kredi limitlerinin yükseltilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de gerçekleştirdiği kabine toplantısının ardından 'esnafa kredi desteği' başlığı ile duyurduğu paketten memnun olduklarını ifade eden Künkcü, "SGK ve vergi affı beklentimizde sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Künkcü açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'esnafa kredi desteği' paketinden oldukça memnunuz. Esnaflarımız 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla 100 bin liralık krediden istifade edebilecek. Faizlerin düşürülerek yüzde 7,5 seviyesine indirilmesi ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifleri tarafından verilen kredilerin üst limitlerinin 500 bin liraya çıkartılması, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerinin de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkartılması konusu da bizleri memnun etti. İnşallah önümüzdeki süreçte sicil affı, vergi affı ve SGK affı konusunda da beklentimizin sonucuna ulaşırız" dedi.