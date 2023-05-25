AYESOB Başkanı Künkcü: "Esnaflarımızın sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyoruz"

Aydın Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Germencik, Koçarlı ve İncirliova ilçelerinde faaliyet gösteren odaların başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreterleri ile kahvaltıda bir araya gelirken, "Esnaflarımızın sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyoruz" dedi

Aydın'da 82 oda ve yaklaşık 50 bin esnafın bağlı bulunduğu Aydın Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nde (AYESOB) Başkan Muhammet Ali Künkcü ve ekibi, esnafların sorun ve taleplerini oda başkan ve yönetimlerinden dinlemek, yapacakları hizmet ve çalışmaları görüşmek için bölge bölge yaptıkları istişare toplantısına Germencik ile devam etti.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen kahvaltılı toplantıya Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bilgin Balat, İncirliova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ercan Uçak, Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Yaman, Bıyıklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Salih Kozalı, Koçarlı Şoförler Odası Başkanı Ali Köse, Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Özsoy, oda yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreterleri katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen toplantının ardından konuşan Başkan Künkcü, “İlimizde bölge bölge toplantılar yaparak, oda başkan ve yönetimlerinden hem kendilerinin, hem de esnafların sorun ve taleplerini dinliyoruz. Bu noktada sorunları çözmek, talepleri yerine getirmek için yapacağımız hizmet ve çalışmaları planlıyoruz. Bu toplantılarımızı, bölge bölge yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Oda başkan ve yönetim kurulu üyeleri de istişare toplantısı için Başkan Künkcü ve yönetimine teşekkür etti.

Toplantı sonrası Künkcü, 2022 yılında ‘İlin Ahisi' seçilen ve bir süredir yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle evinde dinlenen Germencikli esnaf İsmail Gülcan'ı ziyaretti. Gülcan'a 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Künkcü'ye ziyarette, Germencik Esnaf Başkanı Bilgin Balat eşlik etti.