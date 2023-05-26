AYESOB Başkanı Künkcü selden etkilenen esnaf ile görüştü

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü geçtiğimiz günlerde Kuyucak'ta yaşanan aşırı yağışlar sonrasında meydana gelen sel felaketinden etkilenen esnafları ziyaret ederek yanlarında olduğunu belirtti.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından meydana gelen zararların giderilmesi adına yürütülen çalışmalara AYSEOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü'de esnafın yanında olduklarının sözünü verdi. Kuyucak ilçesinde meydana gelen sel felaketi hayatı olumsuz etkilemişti. İlçede bulunan bazı yollar ve caddelerde esnafların dükkanını su bastı. Yaşanan taşkınlar sonrasında zarar gören esnafları dükkanlarında ziyaret eden AYESOB Başkanı Künkcü, "Yaşanan bu olumsuzluk karşısında esnaflarımızı zararının giderilmesi adına AYESOB olarak ve bize bağlı Aydın İli Esnaf ve Sanatkarlar Dayanışma Eğitim ve Kültür Vakfı (AYESDEK) olarak esnafımızın yanında olacağız. Vakıfımızın kuruluş amacı Birliğimize kayıtlı Esnaf ve Sanatkarlarımızın zor zamanlarında yanlarında olmaktır. Bizde bu çerçevede Kuyucak ilçemizde sel felaketinden zarar gören esnafımızın yanında olmak anlamında yerinde incelemeler yaparak onlara destek olacağımızın sözünü vermek üzere yanlarındayız. İmkanlar dahilinde vakfımız her zaman her zorlukta onların yanındadır" ifadelerini kullandı.

Künkcü'ye ziyaretinde Kuyucak Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanımız Mustafa Ali Kocadağ eşlik ederken esnaf ziyaretinin ardından ise Kuyucak Şoförler Odası Başkanı Niyazi Aydeniz ve Atça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Durak'ı ziyaret etti.