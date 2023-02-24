AYESOB Başkanı Künkcü verdiği sözü yerine getiriyor

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü odalar tarafından emekli edildikten sonra tazminatlarının verilmesi konusunda sıkıntı yaşayan Genel Sekreterlere seçim sürecinde vaad ettiği projesini hayata geçirdi. Gerçekleşen ilk toplantı ile Yardım Sandığı'nın yönetim kurulu oluşturulurken Künkcü "Seçim sürecinde genel sekreterlerimize konu hakkında söz vermiştik. Kendileri yıllarca çalışıp emekli olduklarında maalesef tazminatlarını alma noktasında bir sıkıntı ile karşılaşıyorlardı. Duruma Birlik Başkanlığı olarak müdahale edeceğimizi ve bir yardım sandığı kuracağımızı ifade etmiştim. Bugün itibari ile sandığımızın kuruluşunu gerçekleştirdik. Bugünden itibaren genel sekreterlerimize yardım sandığımızdan nasıl faydalanacakları konusunda bilgilendirme yapılacak ve kuruluştan sonraki süreçte emekliliklerinde yardım sandığımız başrol oynayacaktır. Oluşan yardım sandığımızın yönetim kurulu başkanlığında ben varım. Başkan vekili olarak Mehmet Gökçen ve Serhan Avşar, yönetim kurulu üyeliğinde, Şerif Erul, Necmettin Karakaya, Namık Ülken, Mustafa Ay bulunuyor. Yine sandığımızın denetim kurulunda başkan olarak Mustafa Ergücü, denetim kurulu üyeliklerinde ise Mehmut Tekin ve Erdal Konya bulunuyor. İnşallah bundan sonraki süreçte odalarımız rahat bir nefes alacaklar. Genel sekreterlerimiz de alacakları tazminatlar konusunda yardım sandığımız ile muhatap olacaklar" dedi.