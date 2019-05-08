AYESOB Yönetimi'nden Başkan Atay'a ‘Hayırlı Olsun' ziyareti

Aydın Esnaf Odaları Birliği Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'a ‘Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Bir şehrin yerel yönetimi ile esnafının etle tırnak gibi olması gerektiğini belirten Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, yönetim kurulu adına Belediye Başkanı Fatih Atay'a esnaf ve sanatkarlığın sembolü olan Ahi Evran heykeli hediye etti.

Ziyarete; Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan'ın yanı sıra başkan vekilleri Kamil Tavil, Hasan Eyefçi, Genel Sekreter Mustafa Çağlayan, yönetim kurulu üyesi Semih Özmeriç ve Aydın Lokantacılar Odası Başkanı Ali Ongan katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Fatih Atay, geçmişten bu yana günümüz adıyla esnaflık eski adıyla ahilik teşkilatının toplumu ayakta tutan en önemli teşkilat olduğunu belirterek esnaf ve sanatkarlar ile birlikte yapacakları güzel projeleri olduğunu belirtti.

Karşılıklı iyi dilek ve temennilerin görüşüldüğü nezaket ziyaretinde Başkan Çetindoğan ve yönetimi esnaf ve sanatkarlar adına Fatih Atay'a başarı dilediler.