AYESOB yönetiminden Kuşadası Belediye Başkanı Günel'e ‘Hayırlı olsun' ziyareti

Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan ve Birlik Yönetimi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Kuşadası'nın aynı zamanda Aydın'ın dünyaya açılan kapısı olduğunu belirten Başkan Çetindoğan, “Bir memleketi en iyi tanıtan o memleketin esnaf ve sanatkarıdır. Bu manada Kuşadası Belediyesi ile ilişkilerimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Kuşadası Belediye Başkanı seçilen Av. Ömer Günel'i AYESOB yönetimi ile birlikte ziyaret eden AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, yaz nüfusu yaklaşık 500 bini aşan Kuşadası'nda yerli ve yabancı turistlere esnafın da önemli hizmetler verdiğini belirtti.

Bu kapsamda yerel yönetimlerle esnafın daha iyi diyalog halinde olmasının önemine değinen başkan Çetindoğan, Kuşadası'nın Genç Belediye Başkanı Ömer Günel'i tebrik edip başarı diledi. Ziyarette esnafın pazaryerleri ile ilgili sorunları görüldü.

Heyet görüşmelerin ardından Kuşadası Esnaf Odası tarafından verilen iftar yemeğine katılıp Başkan Ahmet Çalım'ın misafiri oldular. İftar yemeğine, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Jandarma Komutanı Aykut Kuş, siyasiler ve çok sayıda esnaf katıldı.

Programda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve kaymakam Sadettin Yücel'e AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan tarafından Ahi Evran heykeli hediye edildi.