AYESOB Yönetiminden Nazilli Belediye Başkanı Özcan'a ‘hayırlı olsun' ziyareti

Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Nazilli Belediye Başkanı seçilen Kürşat Engin Özcan'ı ‘Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Esnaf odaları olarak hiçbir oda, kurum ve kuruluşla kavga içinde olmadıklarını, esnafın sorun ve sıkıntılarının çözümü için iş birliği içinde olduklarını belirten Başkan Çetindoğan, pek çok ilden daha büyük olan Nazilli'de esnafının sorunlarını birlikte çözmek için Başkan Özcan ile her zaman iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Esnaf ve sanatkarın sıkıntı ve sorunlarını çözümünde merkezi yönetim kadar yerle yönetimlerin de önemli etkisi olduğunu belirten Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a Ahilik Teşkilatının öncüsü ve esnafların piri Ahi Evran'ın heykelini hediye etti.

“Hiçbir kurumla kavgalı olmayacağız”

Ahiliğin ilk şartının ‘iyi huylu ve güzel ahlaklı olmak' olduğunu belirten AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, yaşadığı onca zorluğa rağmen esnaf teşkilatının her zaman devletinin ve milletinin yanında odluğunu belirterek “Hiçbir kurumla kavgamız yok ve kavga içinde olmayız. Yasalar çerçevesinde esnaf ve sanatkarın sorunlarının giderilmesini talep ederiz. Sorunların çözüm merkezlerinden biri de yerel yönetimlerimizdir. Yerel yönetimlerle her zaman iyi ilişkiler içerisinde olacağız” diye konuştu.

Sevgi, saygı ve hoşgörü ile yola çıktıklarını bu anlayış ile Nazilli'de tüm sorunları çözme gayretinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, kağanın hiçbir zaman kazanının olmadığını inanlardan olduğunu belirterek “Tüm kurum ve kuruluşlarla daha iyi bir Nazilli, daha mutlu insanların yaşadığı bir Nazilli için çalışıyoruz. Bu kapsamda tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak akıl ile sevgi ve saygı çerçevesinde çalışacağız” dedi.

Ziyarete Başkan Çetindoğan ile Başkan Vekilleri Hasan Eyefçi ve Kamil Tavil, Genel Sekreter Mustafa Çağlayan, Eğitim Danışmanı Alaattin Durmaz ve Nazilli'deki oda başkanları katıldı.