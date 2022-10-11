Aygül'ün 'Çadırın Işığı' romanının ikinci baskısı yayımlandı

Aydınlı yazar Bekir Aygül'ün yörüklerin yaşam biçimini konu alan 'Çadırın Işığı' adlı romanının ikinci baskısı çıktı.

Aydınlı yazar Bekir Aygül'ün Yörüklerin yaşam biçimini konu alan 'Çadırın Işığı, Orta Asya'dan Anadolu'ya Esen Yörük Rüzgarı' adlı romanı okuyuculardan yoğun ilgi görmesi üzerine ikinci baskısı yayımlandı. Yazar Bekir Aygül'ün uzun araştırmaları sonucu ortaya çıkardığı eseri olan 'Çadırın Işığı' romanında Yörük yaşantısının hemen hemen tüm ortak özellikleri işleniyor. Yazılı belgelerin yanı sıra yörüklüğü bizzat yaşamış nine ve dedelerin atalarından aktararak getirdikleri bilgilerden yararlanılan kitapta, yörüklerin yaşantısı ve kültürü ince detaylarına kadar anlatılıyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren başta Yörükler olmak üzere toplumun hemen her kesinin dikkatini çeken 'Çadırın Işığı' kitabı, Türkiye çapında önemli bir boşluğu doldurarak geniş kitlelerden okuyucusuyla buluşmaya devam ediyor.

Romanın ikinci baskısının ilk kitabını Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a takdim eden yazar Bekir Aygül'e Vali Aksoy memnuniyetini ifade ederek başarılar diledi.