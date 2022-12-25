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Ay'ın hilal hali ile akşamın kızıl manzarası mest etti

Aydın’da gün batımında oluşan kızıllığa, Ay’ın hilal hali ile uçak da eşlik edince oluşan manzara mest etti.

Aydın'da gün batımında oluşan kızıllığa, Ay'ın hilal hali ile uçak da eşlik edince oluşan manzara mest etti.



Aydın'da hafta sonunda güneşli ve açık hava etkili olurken, gün batımında ise ufuk kızıla boyandı. Ay'ın hilal hali manzarayı tamamlarken, o anlara gökyüzündeki uçak da yansıdı. Ay'ın hilal hali akşamın kızıllığında batarken, o esnada geçen uçak ve arkasında bıraktığı iz objektiflere yansıdı. O anları görüntüleyenler ise eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

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