Ayın şoförüne ödülünü Başkan Atay verdi

Aydın Son Durak tesislerinden düzenlenen ayın şoförü ödülünün bu ayki konuğu Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay oldu. Aydın'da Mayıs ayının şoförü seçilen Fevzi Karaçivi ödülünü Atay'ın elinden aldı.

Yaklaşık 30 yıldır kooperatif bünyesinde çalışan şoför Karaçivi'yi tebrik eden Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, “Fevzi ağabeyimiz şehir içi toplu taşıma hizmeti başladığından beri aramızda. Artık son birkaç ayı kaldı. Emekliliğe yaklaşıyor. Uzun yıllar aramızda hizmet verdi. Bugüne kadar bize hiçbir şikâyet getirmeden çalışmalarını sürdürdü. Kendisini tebrik ediyorum. Bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyorum” dedi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ise “Bu tür ödüllerin anlamı sadece bir şilt vermekten, bir hediye vermekten daha fazla bir anlam ifade ediyor. Bu tür faaliyetlerin sonucunda verilecek olan bu tür ödüller, insanların daha doğru, daha dürüst, daha anlayışlı hizmet etmesine yarayacaktır. Bu ödülü alabilmek için herkesin bir çaba içerisinde olduğunu fark ediyorsunuz. Herkes de bu ödülü almak için daha düzgün çalışacaktır. Fevzi Bey'e teşekkür ediyoruz. Yaşı itibarıyla da gençlere iyi bir örnek oluyor. Bunun için de ayrıca kutluyorum” diye konuştu.