Aykonut alanında yıkım çalışmalarına başlandı

Aydın'ın kanayan yarası Aykonut arazisi Ege Bölgesinin en büyük konut projesi ile çözüme kavuşuyor. Yavuzlar İnşaat Mylife markasını taşıyacak Mylife City Aydın'da yeni bir cazibe merkezi oluşturacak alan için yıkım çalışmaları başladı.

Yaklaşık 1700 konut ve 60 cadde dükkandan oluşması planlanan yatırımın maliyet değeri 550 milyon TL olduğu belirtildi. 2018 yılının son aylarında kentsel dönüşüm planları start alan proje ruhsat tarihinden sonra 36 ayda bitirilecek. Proje bittiğinde bölgeye ciddi bir hareketlilik ve istihdam sağlayacak.

Bölgenin temizlenmesi proje alanının açılması için kentsel dönüşüm planlaması ile birlikte eski yerleşimler yıkılmaya başlandı. Bölgede sosyal yaşama kötü etkileri bulunan aktiviteler kaldırıldı. Yavuzlar İnşaat yetkililerinin bildirdiği rakama göre 16 konutun kentsel dönüşüme girdiğinin 25 konutun da dosyalarının hazır bulunduğu belirtildi. Çalışmalarına aralıksız devam eden Yavuzlar İnşaat, resmi kurumlarda işlemlerin devam ettiğini belirterek proje alanında bulunun 1500 metrekare satış ofisi ile misafirlerini ağırlamaya başladı.