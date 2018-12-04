AYKONUT'ta 21 yıllık bekleyiş devam ediyor

Aydın'da, 1997 yılında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla kurulan Aydın Konut Yapı Kooperatifi'nin (AYKONUT) aradan geçen 21 yıla rağmen halen tamamlanmadı. Birçok ortağı ölen ve hayattakilerin de ölmeden önce evine kavuşmak istediği kooperatifi devralan Sökeli İnşaat Firması Yavuzlar 2018'in Ağustos ayında başlayacağını belirttiği inşaata henüz kazma bile vuramayınca Aydın'daki yüzlerce kişinin hayalleri yine suya düştü.

“3 yılda bitecek vaadiyle kuruldu 21 yıldır bitmedi”

Aydın'daki dar gelirli evsiz veya bölgede derme çatma evlerinde yaşayanların ev sahibi yapılması vaadiyle kurulan kooperatife ev sahibi olmak ümidiyle üye olan yüzlerce kişi kooperatif bitmeden hayatını kaybetti. Aradan geçen 20 yıllık sürecin ardından 2017 yılının Kasım ayında kooperatifi devraldığını belirten Sökeli İnşaat Firması Yavuzlar, 20 yıllık çileyi sona erdireceğini açıklayarak 2018 yılının Ağustos ayında inşaata başlayacağını açıklayarak 36 ay içinde evleri teslim edeceğini vaat etti. Yavuzlar İnşaat Firması'nın bu açıklaması ile yeniden ümitleri yeşeren mağdurların ümidi yeniden suya düştü.

Aydın'ın en merkezi yeri olan Torlak Bölgesi'ndeki 50 dönümlük arazide yapılacak iki kulenin, yaklaşık 500 milyon TL'ye mal olacağı ve Aydın'ın kangren olmuş bu sorunun çözüleceği belirtilmişti.

İnşaatın 2019 yılı içerisinde başlayacağına inandığını belirten AYKONUT Kooperatifiinin Başkanı Rahmi Çoban, “Şu anda bazı mülkiyet sorunları var. Firma bu sorunları çözmek için uğraşıyor. İmar durumu halledildi. Bazı dosyalar sonuçlandı. Sözleşme yaptığımız alanla ilgili yüzde 23 mülkiyet sorunu var. Bu nedenle 2019 yılına saktı. Şu anda hiçbir olumsuz durum yok” diye konuştu.

Aydın'da 1997 yılında dar gelirli vatandaşlara ev sahibi yapmak amacıyla kurulan AYKONUT yapı kooperatifinin temeli 1997 yılında, dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz tarafından atılmıştı. O dönem 2 bin 390 üyeli olan Aykonut Yapı Kooperatifi'nde bazı hak sahipleri evlerine kavuşurken bazıları ise halen evlerine kavuşamamıştı.